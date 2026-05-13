Плакал и звал маму: копейский маньяк получает посылки весом 15 кг

В 2003 году в Челябинской области маньяк Вячеслав Яиков убил шестерых девочек и женщин на сексуальной почве. В 2008 году он был признан невменяемым и был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где теперь работает уборщиком. Мать Яикова Вера признается, что до последнего не верила, что у ее сына умственная отсталость. NEWS.ru пересказывает исповедь матери маньяка.

«Не видно, что он дебильный»

Вере Яиковой сейчас 79 лет. В интервью Ольге Шелест она вспоминает, что ее роды были скоротечны, а сын вышел из утробы в состоянии асфиксии — острого кислородного голодания.

«У меня были стремительные роды. Это через полтора часа, как отошли воды, у меня организм ребенка выкинул. У меня кости таза не разошлись. И когда вот он выходил, он в этот момент получил этот самый дефект. Он родился в асфиксии», — рассказывает Яикова.

Женщина признается, что очень долго не верила врачу, который твердил ей, что у сына когнитивное расстройство.

«Его не видно, что он дебильный. У него красивый вид, умные глазки. И когда я с ним пришла на обследование к детскому врачу, она мне говорила: „Он отстает в развитии“. А я тогда не понимала, мне казалось, что он был нормальный. Но чуть ли не до восьми лет у него [в словарном запасе] только слова „мама“, „папа“, „на“, „ дай“. Он не говорил. Его признали необучаемым. У него диагноз «олигофрения» — это слабоумие. Сначала дебильность, а потом имбецильность», — делится женщина.

Наследственность

Судмедэксперт Алексей Решетун, который присутствовал в морге при осмотре жертв Яикова и обследовал самого преступника, отметил, что у того имелась наследственная предрасположенность к психическим расстройствам.

«Наследственность у него, безусловно, отягощена, причем как со стороны мамы, так и со стороны папы. У мамы — Веры Ивановны — был папа, который тоже веселился, как мог. Он и пил, и бил супругу. Был у нее брат, который страдал психическим заболеванием и покончил с собой», — поясняет судмедэксперт.

Также Решетун отмечал, что мальчик родился в очень неудачный для него момент. В советское время система здравоохранения старалась компенсировать состояние детей с умственной отсталостью, но с развалом СССР вся эта система рухнула. Семья оказалась предоставлена сама себе. Мать, не имея доступа к качественной медицине для своего сына, начала заниматься оккультными практиками, чтобы решить эту проблему. В итоге состояние ребенка лишь усугублялось.

«Мне было страшно»

Вячеслав был задержан 18 сентября 2004 года в городе Копейске. Сначала полиция обнаружила в кустах труп девушки, а затем нашла и убийцу, который пытался спрятаться от силовиков на дереве. Вячеслав при задержании плакал и просил, чтобы «позвали маму».

«Но мама не пришла. Мне было очень страшно», — говорил молодой человек на допросе.

Прибывшие к дому Яиковых полицейские не сразу сказали матери, что ее сын подозревается в убийстве. Ей сказали, что Слава в мокрой одежде находится в отделении, попросили привезти сухую и чистую.

Вера Яикова по сей день настаивает, что ее сын ни в чем не виноват. Рассуждая об убийстве одной из жертв, она настаивает, что сын и девушка всего лишь вместе пили пиво в лесопосадке у дороги.

«Судмедэксперты взяли одежду этой Куценко. Есть протокол выемки. Потом у Славки сняли одежду, его джинсы натерли об ее трусы и об колготки», — утверждает мать маньяка.

Женщина уверена, что ее сына оговорили. Спустя 20 лет она продолжает писать жалобы, пытаясь оспорить приговор. Вместе с тем она продолжает отправлять в спецлечебницу к сыну посылки с консервами и другой провизией весом в 15 кг.

«Я не могу к нему туда ездить каждый месяц и даже раз в три месяца или в полгода. Почему? Потому что расстояние очень далеко, и у меня на дорогу уходит ровно двое суток. Я не могу его бросить. Он у меня один, и я у него одна. Мне страшно. Мне 79 лет. Мне скоро будет 80. И я же не вечная. А что будет с ним? Поэтому 20 лет я бьюсь за то, чтобы сняли с него незаконные обвинения», — говорит Вера Яикова.

