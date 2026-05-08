«Не пинай, нассы на нее»: подростки глумились над девочкой из-за вейпа

В Ивановской области возбудили уголовное дело против троих подростков, который избили 11-летнюю девочку, глумились над ней, сняли все это на видео и опубликовали запись в Сети. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом инциденте.

«Не пинай сильно ее»

В мае в соцсетях распространилось видео, на котором группа подростков избивает и унижает рыжеволосую школьницу. В одном из видеороликов толпа поставила девочку на колени и заставила извиняться «перед всей компанией».

Школьницу пытались уличить в неком «вранье и краже вейпа». Поочередно подростки начали давать пощечины девочке, пока та кричала и просила не делать этого. Судя по записи, издевательства проходили под окнами жилого многоквартирного дома.

В другом ролике пострадавшая уже лежит на земле и просит оставить ее. Окружающие школьники при этом продолжают глумиться. В какой-то момент у девочки достали из штанов смартфон и начали бить ногами.

«Не пинай сильно ее. Нассы ей в рот», — говорит девочка за кадром.

«Еще один трупик в лесу»

В побоях участвовали как юноши, так и девушки. В какой-то момент пострадавшая была в полубессознательном состоянии, настолько, что на время даже прекратила просить о пощаде.

Затем одна из участников компании попыталась охладить пыл агрессоров: «Хватит, она заяву напишет». На это один из юношей ответил: «[Пофиг], будет еще один трупик в лесу».

В итоге издевательства прекратила другая девочка-подросток, которая сказала, что ей очень жалко пострадавшую, обняла ее, скрыв своим телом от побоев, и отвела в сторону.

Задержали четверых

Видеозаписью заинтересовались в полиции и Следственном комитете. Оказалось, что преступление было совершено в городе Шуе. Местное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении троих подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Им инкриминируют статью «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Следствием установлено, что 2 мая 2026 года в городе Шуе в общественном месте несовершеннолетние подозреваемые, используя для конфликта незначительный повод, нанесли 11-летней девочке множественные удары по голове и телу. При этом подростки осуществляли видеосъемку своих противоправных действий», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области уточнили, что девушку избивали во дворе дома на улице Балакова и на участке местности возле реки Тезы. Также установлено, что в избиении участвовали четверо.

«Сотрудниками полиции установлено, что в избиении участвовали молодой человек 2010 г. р., девушка 2011 г. р., девушка 2012 г. р. и девушка 2014 г. р. Указанные лица задержаны и переданы следственным органам. Устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего», — рапортовали в УМВД.

