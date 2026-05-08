Налет дронов на Москву, срыв перемирия, отмена рейсов: ВСУ атакуют РФ 8 мая

В ночь на 8 мая над РФ сбили более 260 украинских беспилотников. В Ростове-на-Дону введен режим ЧС. В Таганроге объявили свободное посещение в школах. В южных аэропортах России на фоне налетов отменяют и задерживают рейсы. Украинские военные игнорируют объявленное Россией перемирие и обстреливают приграничные территории. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 8 мая, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили украинские беспилотники

264 украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены и перехвачены средствами противовоздушной обороны в период с 00:00 до 07:00 мск над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.

В час ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы ПВО уничтожили пять очередных беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Таким образом общее число сбитых БПЛА над московским небом достигло 30 единиц. Утром Собянин заявил о сбитии еще двух БПЛА на подлетах к столице.

Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Ярославле в результате атаки украинских беспилотников на регион, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, большинство БПЛА было сбито.

ВСУ атаковали производственные площадки в Пермском крае, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, из зданий эвакуировали сотрудников, никто не пострадал.

Девятилетний мальчик пострадал из-за падения обломков БПЛА в Ельце, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что угрозы жизни ребенка нет.

«К сожалению, при падении обломков был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок», — написал Артамонов.

Семь человек пострадали за минувшие сутки в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Так, в Грайворонском округе в селе Косилово FPV-дрон ударил по легковому автомобилю и ранил мужчину, его госпитализировали.

Еще один мирный житель пострадал в селе Гора-Подол в результате падения обломков от сбитого БПЛА. Также в городской больнице № 2 Белгорода помогли мужчине, который получил баротравму при атаке дрона в городе Грайвороне. Кроме того, в детскую областную клиническую больницу была госпитализирована 11-летняя девочка, уточнил Гладков.

«В Ивнянском округе в селе Новенькое в результате детонации беспилотника пострадала женщина», — добавил он.

Как ВСУ атаковали Ростовскую область

Режим чрезвычайной ситуации введен в Мясниковском районе Ростовской области. Решение принято после ночной атаки ВСУ. Аналогичный режим ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после падения обломков беспилотника. В городе организовали оперштаб для оценки ущерба. Кроме того, коммунальные службы обязали помочь жителям пострадавших домов и приступить к уборке мест происшествия.

Как заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки ВСУ в селе Чалтырь повреждено не менее 20 частных домов и трех автомобилей, а в Ростове-на-Дону загорелось административное здание.

В Таганроге на фоне атак 8 мая ввели режим свободного посещения школ и детских садов, сообщила глава города Светлана Камбулова. Она рекомендовала родителям самостоятельно решать вопрос о посещении детьми образовательных учреждений с учетом погодных условий и расстояния от дома до школы или детского сада.

«8 мая дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также муниципальные организации дополнительного образования готовы к работе в штатном режиме. Руководители учреждений и педагоги будут находиться на рабочих местах», — указала руководитель.

Как ВСУ проигнорировали объявленное Россией перемирие

Украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие, объявленное в дни празднования 9 Мая, сообщила пресс-служба Минобороны. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей.

По данным ведомства, ВСУ 153 раза обстреляли позиции российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также украинская сторона нанесла 887 ударов с использованием беспилотников, включая 394 атаки FPV-дронами, 107 — аппаратами октокоптерного типа, 171 — самолетного типа и 215 случаев сброса боеприпасов с БПЛА.

Всего с момента установления перемирия в зоне СВО и приграничье зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, подсчитали в Минобороны.

В Запорожской области за прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил пострадали двое мирных жителей, заявил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что ударам подверглись Энергодар, Мелитополь, а также Васильевский, Токмакский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

Как атаки ВСУ парализовали южные аэропорты России

На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Причиной этого решения стало попадание БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал находится в безопасности, а специалисты проверяют оборудование.

«Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста», — сказано в сообщении.

«Аэрофлот» отменил и перенес ряд рейсов на юге России из-за массированных атак ВСУ, сообщила пресс-служба авиакомпании. Пассажирам на время ожидания вылета предоставляют необходимое обслуживание. Контакт-центры перевели на усиленный режим работы.

Около 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов, сообщили журналистам в Ассоциации туроператоров России. В АТОР отметили, что по состоянию на 8 мая в авиагаванях были задержаны и отменены более 80 рейсов. Особенно сложная ситуация наблюдается в Сочи. Новые ограничения накладываются на сбои в расписании, которые наблюдаются последние двое суток.

