08 мая 2026 в 11:25

Власти рассказали о последствиях атак ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: два человека пострадали в Запорожской области из-за атак ВСУ

Военнослужащие ВСУ
В Запорожской области за прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил пострадали двое мирных жителей, заявил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что ударам подверглись Энергодар, Мелитополь, а также Васильевский, Токмакский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

В течение прошедших суток противник вновь атаковал мирные населенные пункты Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие. <...> В селе Чистополье Токмакского муниципального округа в результате атаки БПЛА пострадали мужчины 1963 и 1986 годов рождения. Им оказывается медицинская помощь, — заявил руководитель.

Глава региона добавил, что в селе Радивоновка Мелитопольского городского округа в результате удара беспилотника по жилому дому повреждены кровля и окна дома, надворные постройки, а также крыша двух соседних домов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что уже третий день подряд фиксируется высокая активность украинских атак в направлении Запорожской атомной электростанции и объектов инфраструктуры Энергодара. Удары наносятся по газораспределительной станции, жилым зданиям и прочим городским объектам.

