День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:08

Глава Росатома сообщил тревожную весть о ЗАЭС

Лихачев: ВСУ третий день подряд атакуют Энергодар и ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Высокая активность украинских ударов по направлению Запорожской АЭС и инфраструктуре Энергодара отмечается уже третий день подряд, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Речь идет об обстрелах газораспределительной станции, жилых домов и других объектов города, передает РИА Новости сообщение пресс-службы госкорпорации.

Третий день отмечаем очень высокую активность Вооруженных сил Украины в Энергодаре, одном из самых значимых городов Росатома, — сказал он.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что станция готова допустить экспертов МАГАТЭ к атакованной ВСУ лаборатории внешнего радиационного контроля. Однако прежде необходимо создать соответствующие условия безопасности.

Кроме того, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл на станцию накануне 9 Мая. Визит состоялся после ударов украинских дронов по городу-спутнику Энергодару, где Кириенко встретился с руководством АЭС и выразил поддержку персоналу и местным жителям.

Регионы
Запорожская область
Алексей Лихачев
Росатом
Запорожская АЭС
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.