Глава Росатома сообщил тревожную весть о ЗАЭС Лихачев: ВСУ третий день подряд атакуют Энергодар и ЗАЭС

Высокая активность украинских ударов по направлению Запорожской АЭС и инфраструктуре Энергодара отмечается уже третий день подряд, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Речь идет об обстрелах газораспределительной станции, жилых домов и других объектов города, передает РИА Новости сообщение пресс-службы госкорпорации.

Третий день отмечаем очень высокую активность Вооруженных сил Украины в Энергодаре, одном из самых значимых городов Росатома, — сказал он.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что станция готова допустить экспертов МАГАТЭ к атакованной ВСУ лаборатории внешнего радиационного контроля. Однако прежде необходимо создать соответствующие условия безопасности.

Кроме того, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл на станцию накануне 9 Мая. Визит состоялся после ударов украинских дронов по городу-спутнику Энергодару, где Кириенко встретился с руководством АЭС и выразил поддержку персоналу и местным жителям.