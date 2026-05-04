ЗАЭС пообещала МАГАТЭ доступ к поврежденному ВСУ объекту

Запорожская атомная электростанция готова предоставить экспертам Международного агентства по атомной энергии доступ к подвергшейся атаке ВСУ лаборатории внешнего радиационного контроля, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Однако сперва необходимо обеспечить необходимые меры безопасности.

Представители МАГАТЭ смогут получить доступ к лаборатории при условии обеспечения необходимых мер безопасности. Доступ будет организован, как только это станет возможным без риска для их жизни и здоровья. Мы заинтересованы в максимально прозрачной и объективной фиксации атаки, — сказала Яшина.

Накануне, 3 мая, в пресс-службе ЗАЭС заявили, что украинские войска атаковали дронами лабораторию внешнего радиационного контроля станции, которая следит за радиационной обстановкой вокруг площадки и метеопараметрами. Предварительных данных о жертвах и пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано.

Вскоре МАГАТЭ запросило разрешение на допуск к лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые удары по ядерным объектам создают угрозу ядерной безопасности.