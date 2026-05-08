Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 мая

В Севастополе силы ПВО совместно с мобильными огневыми группами отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, объекты в городе не пострадали.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — написал Развожаев.

Кроме того, дежурные силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКСе. Общее число сбитых БПЛА над московским небом достигло 20 единиц.

«Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Также российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

«В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском и областью силами противовоздушной обороны отражается атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Канал со ссылкой на очевидцев и собственные источники добавил, что в городе были слышны взрывы, гул моторов в небе и видны яркие вспышки. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT, что взрывы гремят уже около 20 минут. По сведениям канала, всего в разных частях города было слышно от пяти до семи громких звуков.

Кроме того, ВСУ 20 раз атаковали город Энергодар в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. По его словам, в результате никто не пострадал.

«Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили. Благо пострадавших среди жителей города нет», — отметил Балицкий.

По словам губернатора, оперативные службы обследуют территорию, также оценивается нанесенный ущерб. Балицкий предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона, летящих в направлении Москвы, сообщил на своей странице в МАКСе мэр города Сергей Собянин. О пострадавших и разрушениях градоначальник ничего не написал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

