Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе Развожаев: в Севастополе ПВО и мобильные группы отражают атаку беспилотников ВСУ

В Севастополе силы ПВО совместно с мобильными огневыми группами отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, объекты в городе не пострадали.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал: три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

До этого более 30 украинских беспилотников были уничтожены в 12 районах Ростовской области ночью. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших, беспилотная опасность сохраняется.

Кроме того, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания, добавил губернатор.