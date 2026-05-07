07 мая 2026 в 14:40

Дроны ВСУ атаковали российский регион и ранили трех человек

Гладков: три человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Три человека пострадали в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

Три мирных жителя пострадали от очередных атак ВСУ, — написал он.

В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил баротравму, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Пострадавшего доставили в местный ФАП, а затем перевезли в Грайворонскую ЦРБ.

В селе Новеньком Ивнянского округа из-за детонации БПЛА в воздухе пострадала женщина. Ее госпитализировали, медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и ссадины ушной области.

Тем временем в поселке Красная Яруга украинский БПЛА атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение брюшной полости, его везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее российские средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили 127 украинских БПЛА над регионами страны. Дроны были сбиты в небе над 15 регионами РФ, а также в акватории Азовского и Черного морей.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
