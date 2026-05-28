Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона

Провокация Чехии с задержанием митрополита Илариона нанесла огромный удар по реноме республики, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По мнению дипломата, в интересах самих чехов установить и наказать организаторов этой акции.

Остается открытым вопрос об установлении личностей авторов этой провокации, о привлечении их к ответственности. <...> Мне кажется, в первую очередь в интересах самой Чехии и ее граждан установить правду и вообще навести порядок на этом направлении, чтобы таких инцидентов не повторялось больше. Потому что, действительно, удар по реноме Праги нанесен огромный, — сказала Захарова.

Она напомнила, что задержание митрополита Иллариона было произведено с вопиющими нарушениями юридических норм. При этом уже через сутки священнослужителя освободили без предъявления обвинений, добавила дипломат.

Целью этой акции, как мы предполагаем, было не только очернение личности самого митрополита, но и дальнейшее нагнетание атмосферы вокруг православия в Чехии и в Европе в целом, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита Илариона, об этом заявили в МИД России. Дипведомство назвало абсурдными и безосновательными обвинения в производстве и обороте наркотиков против православного иерарха.