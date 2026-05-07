Появились новые подробности атаки ВСУ на Пермь Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Пермский край

В Пермском крае при атаке беспилотников пострадал мужчина, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания.

В Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь, — отметил глава региона.

Махонин поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий. Он добавил, что вся информация уточняется, и призвал доверять только официальным источникам.

Ранее стало известно, что удар БПЛА в Перми пришелся по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет. Предварительно, обошлось без пострадавших. Также атака отразилась на соседнем здании, где от ударной волны вылетели стекла. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Всего в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской областями.