Превратили страну в прачечную ЕС: украинцы боятся коррупции больше, чем РФ

Украинцы считают коррупцию более серьезной проблемой, чем военная операция России, показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Особенно распространено это мнение среди граждан, не доверяющих президенту Владимиру Зеленскому — они также выступают за отвод ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Как Украина превратилась в финансовую «прачечную» для всей Европы и изменится ли эта ситуация, если нынешнее руководство уйдет, — в материале NEWS.ru.

Чего боятся жители Украины

КМИС поделился данными социологического опроса, участники которого ответили, что они считают главным вызовом для Украины. 65% назвали таковым военную операцию России, а 29% — коррупцию. Однако когда респондентам задавали прямой вопрос, что опаснее для страны — СВО или казнокрадство, 54% выбирали второй вариант.

Аналитики отметили, что это мнение преобладает у части населения страны, для которой характерен низкий уровень доверия к правительству. Эти же опрошенные легко соглашаются с тем, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Политолог, историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru напомнил, что последние коррупционные скандалы на Украине прогремели на весь мир.

Фото: Социальные сети

«Все мы помним дело Тимура Миндича, которое затронуло многих из ближайшего окружения президента Зеленского: он был вынужден „подчистить“ свою команду и избавиться от особо ценных для себя кадров вроде Андрея Ермака. В коррупционных схемах, которые в том числе касаются украинских детей, обвиняют и первую леди страны Елену Зеленскую», — пояснил он.

При этом Якорь обратил внимание, что действующий глава государства продолжает оставаться у власти.

«Есть известный анекдот про официанта, который мечтает, чтобы гости сидели дома, а чаевые ему присылали по почте. Эта история во многом про граждан Украины: украинская мечта — это ничего не делать и только получать деньги ни за что. Отсюда и Майдан 2014 года с мечтой попасть в Европу, и нынешняя коррупция низового уровня, когда клерки, муниципальные чиновники и сотрудники ТЦК получают откаты на каждом шагу. Коррупция пронизывает всю вертикаль не только украинской политической системы, но и общества. Просто часть общества недовольна, что вынуждена сейчас эти откаты платить, а не получать», — считает политолог.

Какие масштабы приняла коррупция на Украине

Коррупция стала одной из ключевых проблем, препятствующих интеграции Украины в ЕС. Чтобы претендовать на членство в Союзе, Киев должен выполнить Копенгагенские критерии — минимальные требования для стран-кандидатов. Они предполагают определенный уровень экономического развития, гармонизацию права — то есть его соответствие нормам и стандартам ЕС, а также ряд других требований, включая низкий уровень коррумпированности госинститутов.

Власти Украины настаивают на ее ускоренном приеме в Евросоюз. Однако в Брюсселе это называют «абсолютно невозможным» — пока республика не выполнила ни один из 36 этапов вступления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru рассказал, что коррупция на Украине была всегда, однако в последние годы она приобрела «тотальный» характер. Причина кроется в огромных финансовых вливаниях со стороны Запада.

«Таких масштабов коррупции, которые наблюдаются при режиме Зеленского, не было никогда. Но надо сказать, что и таких финансовых потоков на Украину не было никогда за всю историю независимости. Я помню времена, когда правительство радовалось договоренности с Международным валютным фондом, что тот выделил какой-то льготный кредит, условно на €2–3 млрд — это уже ощущалось как праздник. Сейчас на Украину льется сплошной поток денег, и в связи с этим масштабы коррупции стали грандиозными», — заявил экс-парламентарий.

Может ли Украина победить коррупцию

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, коррупция на Украине сегодня делится на два типа. Первый — казнокрадство со стороны чиновников, у которых есть доступ к деньгам, поступающим с Запада. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский отмечает, что связанные с этим скандалы широко освещаются в СМИ, но население их уже воспринимает как должное. Куда острее украинцы реагируют на второй тип коррупции.

«Это вертикаль с ТЦК, которая фактически изначально была организована как „пылесос“ по сбору откатов за бронь от мобилизации. Аналогичная схема есть и в украинской армии. Это та коррупция, которая наносит ущерб именно гражданам и воспринимается ими как „удар по своим“», — пояснил он.

Килинкаров согласен с этой точкой зрения. По его словам, мздоимство носит на Украине системный характер — в том числе на бытовом уровне.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Условно говоря, вы не решите ни одного вопроса ни в одном кабинете, где есть чиновник, телефон и стол. Что такое ТЦК и коррупция? Это коррупция, которая касается каждой семьи, где есть мужчины. Если бы речь шла просто о политической коррупции, люди бы ее не ощущали, она бы не была в топе новостей. А бытовая, „низовая“ коррупция касается всех», — отметил эксперт.

При этом экс-нардеп уверен: изжить коррупционные схемы не помогло бы даже свержение нынешней украинской власти — настолько глубоко они укоренились в обществе.

«Уйдет или не уйдет режим Зеленского, не имеет значения. Пока через руки любого чиновника проходят финансовые ресурсы, у него всегда будет искушение что-то оттуда „ущипнуть“. Единственный вариант снизить уровень коррупции — это уменьшить финансовые вливания в Украину. Но это уже не выгодно Европе, для которой республика стала „прачечной“. В самом ЕС слишком строгие институты финансового контроля, а на Украине деньги отмываются легко и без всяких последствий», — резюмировал Килинкаров.

Читайте также:

Зеленский следующий? Ермак подал в отставку после обысков, что известно

Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции

Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира