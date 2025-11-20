Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 18:26

Жену Зеленского связали с коррупционным скандалом на Украине

Блогер Шарий: жена Зеленского Елена была причастна к делу Миндича

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена была причастна к коррупционной схеме, организованной бизнесменом Тимуром Миндичем, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в эфире своего канала. По его словам, участником схемы была близкая подруга Зеленской, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова Светлана.

Елена Зеленская не могла не знать этого всего, настолько тесно — практически каждый день — общаясь с тем, кого называют на пленках «Профессором». А это жена Чернышова, — сказал Шарий.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что предприниматель Тимур Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе. По его словам, махинации в стране выстроили Зеленский и глава офиса лидера Андрей Ермак. Бывший премьер отметил, что перед бизнесменом и другими участниками была поставлена задача — «варить бабки».

До этого украинский олигарх Игорь Коломойский на суде заявил, что Миндич не мог разработать коррупционную схему по «откатам» на $100 млн (8 млрд рублей). По его мнению, бизнесмен — «идиот» и «черт», а не глава мафии.

