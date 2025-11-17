Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 12:55

Раскрыто место Миндича в коррупционной схеме Зеленского и Ермака

Азаров заявил, что Миндич был лишь исполнителем в коррупционной схеме на Украине

Николай Азаров
Предприниматель Тимур Миндич был только исполнителем в коррупционной системе, заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров в Telegram-канале. По его словам, махинации выстроили на Украине президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

Это только вершина айсберга, который установил «Ермак — Зеленский». Никакой там не Миндич, я хочу, чтобы мы понимали это. Миндич и все его Цукерманы, Горбуненко и Чернышовы — это все исполнители той системы, — подчеркнул Азаров.

Бывший премьер отметил, что перед бизнесменом и другими участниками была поставлена задача «варить бабки». Руководство Украины, считает Азаров, пообещало обеспечить коррупционерам «крышу». Экс-министр пояснил на примере, когда обращаются к компании, которая обеспечивает электроэнергией Полтавскую область. Прокурорам и главам администраций в это время говорят не препятствовать и молчать. По мнению Азарова, Зеленский вместе со своими сообщниками годами занимался «массовым ограблением» собственного народа.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский на суде заявил, что Миндич не мог разработать коррупционную схему по «откатам» на $100 млн (8 млрд рублей). По его мнению, бизнесмен — «идиот» и «черт», а не глава мафии.

