Экипаж преследуемого США танкера нарисовал флаг России на борту

Экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту российский флаг, пишет газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников. В материале предполагается, что таким образом там пытались заручиться защитой Москвы.

По информации издания, инцидент произошел 21 декабря в Карибском море во время погони за танкером Bella 1. Американские чиновники рассказали, что экипаж изобразил на корпусе судна флаг России и теперь заявляет о «российской принадлежности» судна. После произошедшего судно, не имеющее груза на борту, изменило курс и направилось в сторону Гренландии или Исландии, однако эти данные, как указали журналисты, не имеют подтверждения.

До этого сообщалось, что Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно: Трамп подчеркнул, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота.

Также стало известно, что военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Это решение действует в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады Боливарианской Республики.