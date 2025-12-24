Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 03:16

США могут захватить у берегов Венесуэлы еще два танкера

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, о чем говорят данные о передвижениях судов. Там указано, что такое решение действует в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады Боливарианской Республики, передает РИА Новости.

Так, один танкер стоит вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон. Второй нефтетанкер стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус.

Ранее Трамп заявил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение Конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

Тем временем Bloomberg написал, что Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море, реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Дональд Трамп подтвердил, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота. Политик также отметил, что захваченная нефть конфискована.

танкеры
США
Венесуэла
санкции
