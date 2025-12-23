Венесуэла отправила 10 танкеров с нефтью вопреки блокаде

Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море, сообщает Bloomberg. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота. Политик также отметил, что захваченная нефть конфискована.

События разворачиваются на фоне сложной ситуации на глобальном рынке: цена на нефть марки Brent застыла на отметке около $62 за баррель. Несмотря на кратковременный рост в последние дни, за текущий год нефть подешевела на 17%. Это худший показатель с 2020 года. Рынок страдает от переизбытка предложения и вялого спроса, поэтому даже новости о захвате судов не смогли спровоцировать резкий скачок цен.

Для правительства Николаса Мадуро экспорт нефти остается главным источником выживания, хотя его доля в мире составляет меньше 1%. США бьют по самому больному месту венесуэльской экономики, пытаясь полностью лишить Каракас валютной выручки. Трамп демонстрирует жесткий подход, используя не только юридические санкции, но и физический перехват грузов в международных водах.

Ранее Трамп сообщил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.