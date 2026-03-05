В Пулково встретили долгожданный самолет из Дубая Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в Пулково

Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт Пулково, передает РИА Новости. По информации с электронного табло, самолет из ОАЭ приземлился в 23:54 мск.

Пассажиры благополучно доставлены в Северную столицу. Пострадавших на борту нет.

Ранее сообщалось, что первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая не смог приземлиться в Краснодаре. Причиной стало закрытое воздушное пространство аэропорта из-за ограничений.

До этого «Аэрофлот» опроверг недостоверную информацию, распространяемую рядом Telegram-каналов, о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из ОАЭ не направлены подтверждающие письма. Авиакомпания обратила внимание, что при отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках.

Кроме того, актриса Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Артистка написала, что сумела вместе с детьми вернуться в Москву благодаря представителю компании и российским летчикам.