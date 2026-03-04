«Террористическая атака»: Путин о ситуации с газовозом «Арктик Метагаз» Путин назвал терроризмом атаку ВСУ на газовоз «Арктик Метагаз»

Атака ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море является актом терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Глава государства напомнил, что Москва сталкивается с таким не в первый раз.

Это террористическая атака. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что власти Мальты отказались эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Чиновники сослались на отсутствие полномочий, уточнили в дипмиссии РФ. Удар по российскому танкеру украинская сторона совершила 3 марта. Беспилотные катера запустили с побережья Ливии. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам.

До этого атакам морских безэкипажных катеров в Черном море подверглись нефтетанкеры KAIROS и VIRAT. В ответ на эти действия Вооруженные силы России в скором времени нанесли мощный удар по местам запуска БЭК, расположенным в Одессе и Николаеве.