07 марта 2026 в 13:58

Иран обратился к ЮНЕСКО в разгар войны

Иран потребовал от ЮНЕСКО усиленной защиты 30 объектов всемирного наследия

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран потребовал от ЮНЕСКО усиленной защиты всем объектам всемирного наследия на территории страны, передает иранское агентство Irna. В обращении замминистра культуры Али Дараби гендиректору организации Халеду аль-Анани подчеркивается, что на фоне кризиса в регионе уникальные памятники подвергаются серьезной и неминуемой угрозе.

В настоящее время на территории Ирана находится около 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По этому показателю страна входит в десятку государств мира с наибольшим числом памятников в списке.

Ранее востоковед Лана Раванди-Фадаи назвала выход США из ядерной сделки в 2018 году ударом для Ирана. Она подчеркнула, что Тегеран добросовестно выполнял условия соглашения, включая контроль МАГАТЭ и ограничение обогащения урана, в обмен на снятие санкций, однако Вашингтон нарушил договоренности.

До этого в Белом доме заявили, что военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продлится около четырех-шести недель. Точные сроки достижения целей операции «Эпическая ярость» на данный момент не определены.

