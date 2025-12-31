Парковка в Москве станет бесплатной с 31 декабря по 10 января

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 31 декабря по 10 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. По его словам, при этом те, что со шлагбаумом, во все дни работают в обычном режиме.

Парковка в праздничные дни: с 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной; 11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа, — написал Собянин.

Ранее выяснилось, что большинство россиян (73%) планируют встретить Новый 2026 год дома. В то же время лишь 7% опрошенных намерены работать в праздничную ночь, среди них в основном представители профессий, требующих непрерывного присутствия на рабочем месте. В гостях праздник встретят 4% респондентов, а 3% планируют уехать в другой регион. Только 2% опрошенных выбрали нестандартные варианты празднования — например, выезд за город, посещение ресторана, поездка за границу или на курорт.

До этого большинство жителей России причислили магнитики и символические безделушки к самым нежеланным подаркам на Новый год. Кроме того, в список попали эзотерические атрибуты и так называемые пылесборники. По мнению 70% опрошенных, идеальный подарок — это карты магазинов.