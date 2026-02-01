Урожденный москвич стал крупнейшим налогоплательщиком Британии Родившийся в РФ миллиардер Герко стал крупнейшим налогоплательщиком Британии

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, занял вторую строчку в списке 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании, сообщила газета The Times. Уточняется, что данный собраны по итогам 2025 финансового года.

Размер его налоговых выплат составил 331,4 млн фунтов ($454 млн) по сравнению с 202,2 млн фунтов ($252 млн) годом ранее. При этом известно, что Герко доктор математических наук, выпускник МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ), получил британский паспорт в 2016 году.

Ранее выяснилось, что число жителей Великобритании, пребывающих в крайней нищете, практически достигло отметки 7 млн человек в 2024 году, о чем свидетельствует доклад благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation. Такие показатели стали рекордом за последние 30 лет.

Вместе с этим совокупное состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло на $2,5 трлн (194,8 трлн рублей), достигнув рекордных $18,3 трлн. Темпы роста оказались втрое выше среднего показателя за предыдущие пять лет.