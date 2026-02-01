Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 01:04

Урожденный москвич стал крупнейшим налогоплательщиком Британии

Родившийся в РФ миллиардер Герко стал крупнейшим налогоплательщиком Британии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, занял вторую строчку в списке 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании, сообщила газета The Times. Уточняется, что данный собраны по итогам 2025 финансового года.

Размер его налоговых выплат составил 331,4 млн фунтов ($454 млн) по сравнению с 202,2 млн фунтов ($252 млн) годом ранее. При этом известно, что Герко доктор математических наук, выпускник МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ), получил британский паспорт в 2016 году.

Ранее выяснилось, что число жителей Великобритании, пребывающих в крайней нищете, практически достигло отметки 7 млн человек в 2024 году, о чем свидетельствует доклад благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation. Такие показатели стали рекордом за последние 30 лет.

Вместе с этим совокупное состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло на $2,5 трлн (194,8 трлн рублей), достигнув рекордных $18,3 трлн. Темпы роста оказались втрое выше среднего показателя за предыдущие пять лет.

миллиарды
Великобритания
Москва
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности
Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий
На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области
Урожденный москвич стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
Бунт жителей Одессы, киевляне застряли в метро: детали блэкаута на Украине
«Вода с трупов и куклы»: Ермака обвинили в занятиях черной магией
Поставил страну на колени, устал и ушел: за что в России не любят Ельцина
Подозреваемый в удушении бывшей возлюбленной в Москве признал вину
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на автомобиль
Атака ВСУ в Орловской области привела к повреждениям жилых домов
Возвращение на сцену, Марго, спор с бизнесменом: как живет Филипп Киркоров
Над городом в Индии начали клубиться желтые облака из-за утечки газа
Женщина два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света в жилом комплексе
Подполье раскрыло правду о рухнувшей антидроновой защите
В Тамбовской области водители уже семь часов стоят в пробке
Снежная луна устроит ночное шоу над Россией
Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.