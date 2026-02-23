Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД

Певец Аркадий Укупник накопил 47 тыс. рублей штрафов за год, передает Telegram-канал Mash. По данным источника, певец игнорировал оплату 38 нарушений на своем Range Rover.

Канал утверждает, что Укупник заработал 25 штрафов за скорость, шесть — за игнорирование разметки и знаков, два — за опасные маневры. В списке также — неоплаченная парковка, выезд на выделенную полосу и штрафы от Московской административной дорожной инспекции. Ранее мировой суд признал Укупника виновным по одному из эпизодов. Кроме того, у артиста есть налоговые задолженности: 181 тыс. рублей за пользование имуществом и 114 рублей пени.

До этого Mash также рассказывал, что звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тыс. рублей в 2025 году после поездок на своем Mercedes-Benz. По его данным, 37 эпизодов на почти 28 тыс. рублей касаются превышения скорости на 20–40 км/ч.