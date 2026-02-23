Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 18:10

Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД

Mash: Укупник накатал штрафов на 47 тыс. рублей

Аркадий Укупник Аркадий Укупник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Аркадий Укупник накопил 47 тыс. рублей штрафов за год, передает Telegram-канал Mash. По данным источника, певец игнорировал оплату 38 нарушений на своем Range Rover.

Канал утверждает, что Укупник заработал 25 штрафов за скорость, шесть — за игнорирование разметки и знаков, два — за опасные маневры. В списке также — неоплаченная парковка, выезд на выделенную полосу и штрафы от Московской административной дорожной инспекции. Ранее мировой суд признал Укупника виновным по одному из эпизодов. Кроме того, у артиста есть налоговые задолженности: 181 тыс. рублей за пользование имуществом и 114 рублей пени.

До этого Mash также рассказывал, что звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тыс. рублей в 2025 году после поездок на своем Mercedes-Benz. По его данным, 37 эпизодов на почти 28 тыс. рублей касаются превышения скорости на 20–40 км/ч.

Аркадий Укупник
происшествия
ПДД
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадец распили теливизор из-за Олимпиады и попал на видео
Названы имена двух потенциальных преемников Трампа
Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео
В Совфеде отреагировали на увольнение курьера за помощь бездомной собаке
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке
Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ
«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины
Поляки начали осознавать правоту России в украинском вопросе
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину
Появилось досье на каждого из возможных преемников главы картеля «Халиско»
Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге
Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»
Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах
Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным
В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы»
Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией
Трамп заявил, что Верховный суд невольно разрешил делать ему «ужасные вещи»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.