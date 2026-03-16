Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:11

Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском

Блокпосты выставили для обработки машин от секретной инфекции под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На въездах в несколько поселений Новосибирской области выставлены блокпосты, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Все автомобили обрабатывают обеззараживающим раствором из-за угрозы «опасного заболевания».

Местные жители заявили, блокпост зафиксирован на въезде в Верх-Ирмень, где расположен крупный региональный агрохолдинг. Сотрудники, проводящие дезинфекцию, не уточняют, о каком заболевании идет речь.

При этом дезинфекторы утверждают, что скот в поселении не болеет, а меры носят профилактический характер. Сроки завершения мероприятий они назвать не смогли.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.