Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском

На въездах в несколько поселений Новосибирской области выставлены блокпосты, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Все автомобили обрабатывают обеззараживающим раствором из-за угрозы «опасного заболевания».

Местные жители заявили, блокпост зафиксирован на въезде в Верх-Ирмень, где расположен крупный региональный агрохолдинг. Сотрудники, проводящие дезинфекцию, не уточняют, о каком заболевании идет речь.

При этом дезинфекторы утверждают, что скот в поселении не болеет, а меры носят профилактический характер. Сроки завершения мероприятий они назвать не смогли.