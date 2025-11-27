День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:39

Столица африканской страны оказалась захвачена военными

ТАСС: военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау

Солдаты в Бисау Солдаты в Бисау Фото: Wang Zizheng/XinHua/Global Look Press
Столица Гвинеи-Бисау — город Бисау находится полностью во власти военных, сообщили ТАСС в посольстве России в стране. Отмечается, что работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена, на всех перекрестках и выездах из города — патрули и блокпосты.

В данный момент столица полностью во власти военных. <…> На всех перекрестках — многочисленные военные патрули, изредка встречаются посты полиции. Улицы обезлюдели. Работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена, — сообщили в диппредставительстве.

Также сообщается, что некоторые центральные улицы полностью закрыты для движения транспорта, в том числе патрулями специальных подразделений полиции. У выездов из города и вдоль дороги к аэропорту организованы стационарные посты контроля. Автомобили, включая машины с дипломатическими номерами, досматривается.

Ранее сообщалось, что военные в Гвинее-Бисау заявили о взятии полного контроля над страной. Президент Умару Сисоку Эмбало подтвердил данные о госперевороте. Политик отметил, что против него не было насильственных действий, а причиной случившегося он назвал попытку подорвать результаты выборов.

Африка
военные
блокпосты
столицы
