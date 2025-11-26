День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:17

В африканской стране военные свергли правительство

AFP: Гвинея-Бисау перешла под власть военных

Сисоку Эмбало Сисоку Эмбало Фото: Si Yuan/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной, передает Agence France-Presse. Президент страны Умару Сисоку Эмбало заявил о госперевороте.

Сисоку Эмбало сообщил, что в отношении него не были совершены насильственные действия. Он добавил, что причина происходящего - попытка подорвать результаты президентских выборов.

Ранее сообщалось о массовом похищении людей в католической школе Святой Марии в Нигерии. Изначально СМИ писали, что вооруженные боевики захватили 215 учащихся и 12 преподавателей во время ночного нападения на учебное заведение. Инцидент случился после того, как администрация школы проигнорировала официальное распоряжение властей о ее закрытии.

До этого сообщалось, что в столице Сомали Могадишо произошел взрыв в тюремном комплексе, расположенном в непосредственной близости от президентского дворца, передает издание Garowe. Уточняется, что нападение было осуществлено боевиками радикальной группировки «Аш-Шабаб» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Африка
перевороты
военные
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Суд огласил приговор Аглае Тарасовой
Польша противится решению Европы о признании однополых браков
В Крыму вынесли жесткий приговор террористам за попытку свержения власти
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.