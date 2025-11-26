В африканской стране военные свергли правительство

Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной, передает Agence France-Presse. Президент страны Умару Сисоку Эмбало заявил о госперевороте.

Сисоку Эмбало сообщил, что в отношении него не были совершены насильственные действия. Он добавил, что причина происходящего - попытка подорвать результаты президентских выборов.

Ранее сообщалось о массовом похищении людей в католической школе Святой Марии в Нигерии. Изначально СМИ писали, что вооруженные боевики захватили 215 учащихся и 12 преподавателей во время ночного нападения на учебное заведение. Инцидент случился после того, как администрация школы проигнорировала официальное распоряжение властей о ее закрытии.

До этого сообщалось, что в столице Сомали Могадишо произошел взрыв в тюремном комплексе, расположенном в непосредственной близости от президентского дворца, передает издание Garowe. Уточняется, что нападение было осуществлено боевиками радикальной группировки «Аш-Шабаб» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена).