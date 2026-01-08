Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При этом в команде проигравших голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе «Далласа» шайбы забросили Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54) и Роопе Хинц (60).

До этого нападающий Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Россиянин встретил финского форварда Вилле Койвунена в средней зоне и уверенным хитом свалил его с ног.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина. Также он отметил успехи пловца Кирилла Пригоды.