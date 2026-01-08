Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 07:34

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При этом в команде проигравших голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе «Далласа» шайбы забросили Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54) и Роопе Хинц (60).

До этого нападающий Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Россиянин встретил финского форварда Вилле Койвунена в средней зоне и уверенным хитом свалил его с ног.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина. Также он отметил успехи пловца Кирилла Пригоды.

Александр Овечкин
голы
хоккей
НХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться женщину в Миннеаполисе
В США начался стихийный митинг из-за убийства в Миннеаполисе
США обвинили Данию в неспособности защитить Гренландию
Камбоджа экстрадировала в Китай подозреваемого в онлайн-мошенничестве
США нашли способ обвалить цены на нефть
«Не сможем выжить»: Карлсон объяснил, почему США необходим союз с Россией
Такер Карлсон раскрыл, о чем говорит увеличение военного бюджета США
Поминальная свеча стала причиной пожара в Иркутске
«Мистер голкипер»: скончался знаменитый рекордсмен НХЛ
Худеем вкусно: рецепт нежного супа из брокколи — готовим за 20 минут
Власти рассказали о судьбе известного слона-убийцы
«Немыслимое»: на Западе раскрыли детали антироссийского проекта
Утильсбор, штрафстоянки, детское кресло: изменения для водителей в 2026-м
Такер Карлсон рассказал, когда будет покончено с НАТО
США назвали захваченный ими танкер «Маринера» фальшивым
«Движемся в этом направлении»: Карлсон предрек миру новую войну
Минпромторг назвал возможную дату появления в магазинах «российских полок»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 января: инфографика
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Стало известно, где могла пропасть семья Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.