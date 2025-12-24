Новый год-2026
24 декабря 2025 в 13:10

Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года

Свищев назвал Овечкина и Пригоду лучшими спортсменами 2025 года

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина. Также он отметил успехи пловца Кирилла Пригоды.

Могу назвать двоих — Овечкин и Пригода. Кирилл, кстати, получил премию Минспорта, — сказал Свищев.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также она отметила большие достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

До этого руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.

Также журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал Овечкина лучшим спортсменом России 2025 года. Кроме того, он отметил успехи Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.

Дмитрий Свищев
российские спортсмены
Александр Овечкин
плавание
