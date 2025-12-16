Журова назвала лучших спортсменов России 2025 года

Лучшим спортсменом 2025 года является хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, заявила в беседе c NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Также депутат отметила большие достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

Я, как и многие, считаю, что лучший спортсмен 2025 года — Саша Овечкин, в связи с его рекордом. Еще, конечно, Ангелина Мельникова. Преодолевая все преграды стала чемпионкой мира. Большая молодец и в России, и за ее пределами, — сказала Журова.

6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу в НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги и обойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Сам россиянин подчеркнул, что рекордная шайба в НХЛ стала для него «колоссальным» и самым важным моментом в его жизни. По словам хоккеиста, он до сих пор не может поверить в происходящее. На данный момент на счету Овечкина 911 точных бросков.

Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.