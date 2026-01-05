Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:50

«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию

Глава пресс-службы ЕК Пинью считает, что нельзя сравнивать Данию и Венесуэлу

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Еврокомиссия выступает за территориальную целостность Дании и Гренландии и считает, что нельзя сравнивать Венесуэлу с этой автономной территорией в составе Датского королевства, заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью. Она также назвала Гренландию союзником Вашингтона, передает ТАСС.

Гренландия — это союзник США, мы ее полностью поддерживаем, и мы не видим никаких возможностей для сравнения [с действиями США в Венесуэле]. Еврокомиссия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии, вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители, — сказала Пинью.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что Европе необходимо вооружаться и объединяться, чтобы не стать легкой добычей. Так политик отреагировал на вторжение США в Венесуэлу и притязания Белого дома на Гренландию. Он признал, что слабая Европа не нужна даже союзникам.

При этом сам американский президент Дональд Трамп, судя по всему, не считает Гренландию союзником. Республиканец подтвердил, что автономная территория нужна его стране для обороны.

США
Дания
Гренландия
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезду «Клюквенного щербета» задержали в ходе наркорейда
В России усилят поддержку семей с детьми
«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество
Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова
Назначен новый главный тренер «Спартака»
Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту
В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро
Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января
ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы
Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами
«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию
В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах
Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате
Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа
Провал «Хьюстонского проекта»: что предсказал Жириновский об окончании СВО
В Британии раскрыли, знали ли нефтяные гиганты о планах США против Мадуро
Орбан раскрыл, будет ли Венгрия помогать Украине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.