«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию Глава пресс-службы ЕК Пинью считает, что нельзя сравнивать Данию и Венесуэлу

Еврокомиссия выступает за территориальную целостность Дании и Гренландии и считает, что нельзя сравнивать Венесуэлу с этой автономной территорией в составе Датского королевства, заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью. Она также назвала Гренландию союзником Вашингтона, передает ТАСС.

Гренландия — это союзник США, мы ее полностью поддерживаем, и мы не видим никаких возможностей для сравнения [с действиями США в Венесуэле]. Еврокомиссия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии, вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители, — сказала Пинью.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что Европе необходимо вооружаться и объединяться, чтобы не стать легкой добычей. Так политик отреагировал на вторжение США в Венесуэлу и притязания Белого дома на Гренландию. Он признал, что слабая Европа не нужна даже союзникам.

При этом сам американский президент Дональд Трамп, судя по всему, не считает Гренландию союзником. Республиканец подтвердил, что автономная территория нужна его стране для обороны.