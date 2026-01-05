Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 13:27

«Иначе нам конец»: Туск дал совет европейским коллегам по спасению жизней

Туск призвал Евросоюз вооружаться и объединяться после событий в Венесуэле

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европе необходимо вооружаться и объединяться, чтобы не стать легкой добычей, написал в соцсети X польский премьер Дональд Туск. Так политик отреагировал на вторжение США в Венесуэлу и притязания Белого дома на Гренландию.

Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Это уже ясно сейчас. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец, — сообщил Туск.

Ранее вице-канцлер Австрии Андреас Баблер осудил атаку США на Венесуэлу. По словам политика, американская операция нарушила запрет на применение насилия, прописанный в Уставе ООН. Баблер признал уязвимость существующих международных институтов.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что американская администрация может повторить в Киеве венесуэльскую операцию. По его словам, такой сценарий возможен, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от сделки с президентом США Дональдом Трампом.

