В Австрии высказались об агрессии США против Венесуэлы Вице-канцлер Австрии Баблер: агрессия США против Венесуэлы нарушает Устав ООН

Атаку США на Венесуэлу осудил вице-канцлер Австрии Андреас Баблер. В своем аккаунте в Х он сообщил, что это нарушение Устава ООН в части запрета на применение насилия.

Я осуждаю вооруженное нападение США на Венесуэлу. Эта атака представляет собой серьезное нарушение запрета на применение насилия, зафиксированного в Уставе ООН. Способность признать это — вопрос собственной адекватности. Мы должны отстаивать принципы верховенства международного права, — написал Баблер.

Европейский политик отметил, что мир продолжает трансформироваться в геополитическом аспекте даже в наступившем году, при этом рушатся существующие международные институты. Особое значение имеют события вокруг Венесуэлы, вынуждая европейских лидеров осознать изменения и сформулировать альтернативную концепцию, исключающую использование силы в качестве инструмента международной политики.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вмешательство США в Венесуэлу нарушает принципы международного права. Он предостерег, что подобное нарушение способно дестабилизировать ситуацию и ухудшить общую безопасность в мировом масштабе.