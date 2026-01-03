Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 19:41

В Австрии высказались об агрессии США против Венесуэлы

Вице-канцлер Австрии Баблер: агрессия США против Венесуэлы нарушает Устав ООН

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Атаку США на Венесуэлу осудил вице-канцлер Австрии Андреас Баблер. В своем аккаунте в Х он сообщил, что это нарушение Устава ООН в части запрета на применение насилия.

Я осуждаю вооруженное нападение США на Венесуэлу. Эта атака представляет собой серьезное нарушение запрета на применение насилия, зафиксированного в Уставе ООН. Способность признать это — вопрос собственной адекватности. Мы должны отстаивать принципы верховенства международного права, — написал Баблер.

Европейский политик отметил, что мир продолжает трансформироваться в геополитическом аспекте даже в наступившем году, при этом рушатся существующие международные институты. Особое значение имеют события вокруг Венесуэлы, вынуждая европейских лидеров осознать изменения и сформулировать альтернативную концепцию, исключающую использование силы в качестве инструмента международной политики.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вмешательство США в Венесуэлу нарушает принципы международного права. Он предостерег, что подобное нарушение способно дестабилизировать ситуацию и ухудшить общую безопасность в мировом масштабе.

Австрия
Венесуэла
США
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро
Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле
На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА
Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии
Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас
Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион
Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост
В Карибском море заметили американские авианосцы
В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу
Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США
«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?
«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле
Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине
Трамп раскрыл, где спецназ захватил Мадуро
Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России
Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.