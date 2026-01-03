Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:06

«Навязано извне»: во Франции возмутились силовым захватом Мадуро

Глава МИД Франции Барро: операция США противоречит международному праву

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро Фото: Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Действия США в Венесуэле противоречат нормам международного права, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в Telegram-канале. Речь идет о военной операции Соединенных Штатов, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. По словам дипломата, такие меры могут негативно отразиться на безопасности в мире.

Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу неиспользования силы, лежащему в основе международного права. Франция напоминает, что никакое устойчивое политическое решение не может быть навязано извне и что суверенные народы сами определяют свое будущее, — написал дипломат.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил подробности операции по задержанию главы Венесуэлы. Он заявил, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны на вертолете, а затем их посадили на корабль. По словам американского лидера, их конечный пункт назначения — Нью-Йорк.

Трамп также рассказал, что подготовка к захвату Мадуро велась примерно четыре дня. Операция несколько раз переносилась, основной причиной срывов он назвал неблагоприятные погодные условия.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жене предъявлены официальные обвинения в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Их обвиняют в наркотерроризме, ввозе запрещенных веществ и незаконном владении оружием.

