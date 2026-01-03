Новый год — 2026
03 января 2026 в 15:35

В США раскрыли важную деталь операции по захвату Мадуро

CNN: Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/imago-images.de/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп санкционировал операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро еще несколько суток назад, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на осведомленный источник. Согласно этим данным, местонахождение венесуэльского руководителя отслеживали сотрудники Центрального разведывательного управления.

Несколько месяцев назад Трамп уже давал ЦРУ разрешение на проведение тайных действий на территории Венесуэлы. Агенты продолжали слежку за Мадуро в рамках этой санкционированной миссии.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес призвал к строгому соблюдению норм международного права и принципов Устава ООН после того, как США атаковали Венесуэлу. Он также указал на важность снижения напряженности и ответственных действий, добавив, что посольство и консульства королевства в этой стране функционируют в обычном режиме.

Кроме того, глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией отозвался о безмолвии руководителя европейской дипломатии Каи Каллас после авиаударов США по Каракасу. Он поинтересовался, не упустил ли он из виду нечто важное, поскольку Венесуэла не нападала на резиденцию американского президента и не устраивала террористических актов на земле Соединенных Штатов.

