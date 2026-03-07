«Уже в апреле»: на Украине подсчитали остатки топлива и ужаснулись Депутат Рады Гетманцев: Украине уже в апреле грозит дефицит топлива

Украина может столкнуться с дефицитом топлива уже к апрелю, если конфликт с Ираном продолжится, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев. Он сослался на прогноз аналитиков JPMorgan Chase & Co, согласно которому страны Ближнего Востока смогут поддерживать текущий уровень добычи нефти не более 25 дней в случае блокировки Ормузского пролива, передает украинское издание «Страна.ua».

Мы можем столкнуться с реальным дефицитом топлива. По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом топливно-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле, — заявил Гетманцев.

До этого глава американского Минфина Скотт Бернс выразил мнение, что США могут принять решение об ослаблении санкций в отношении российской нефти. По его словам, Индии уже дали соответствующее разрешение на покупку нефти у Москвы, передает телеканал Fox Business. По последним данным, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).