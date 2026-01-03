США предъявили Мадуро и его жене обвинения США предъявили Мадуро и его жене обвинение в наркотерроризме

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка в наркотерроризме, ввозе запрещенных веществ и владении оружием, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X. Захваченные в ходе спецоперации, они предстанут перед американским правосудием, уточнила она.

Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов, — говорится в сообщении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его супруга были задержаны и тайно вывезены за границы своего государства. По его утверждению, США осуществили успешную масштабную акцию против данного латиноамериканского государства.

Кроме того, осведомленный источник сообщил, что глава Соединенных Штатов дал разрешение на проведение спецоперации по задержанию лидера Венесуэлы еще несколько дней назад. По этой информации, за передвижениями Мадуро наблюдали агенты Центрального разведывательного управления США.

