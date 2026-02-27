В погоне за Гретцки и Хоу: какие рекорды НХЛ еще не побил Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 17-е место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству сыгранных матчей. Какие рекорды в НХЛ пока не покорились Великой Восьмерке — в материале NEWS.ru.

Кого обогнал Овечкин по количеству матчей в НХЛ

Овечкин вышел на чистое 17-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей. В игре против «Филадельфии» форвард «Вашингтона» провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах. Россиянин обошел Алекса Дельвеккьо в историческом рейтинге лиги. Рекордсменом по этому показателю остается Патрик Марло с 1779 играми.

Среди действующих игроков Овечкин занимает второе место. Он уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бернсу, у которого 1552 матча. Уже в следующей игре против «Вегаса» 28 февраля Александр догонит канадского хоккеиста.

Сколько шайб осталось забить Овечкину, чтобы побить еще один рекорд Гретцки

Овечкин забросил 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. До 1000 голов ему осталось сделать всего четыре точных броска. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и плей-офф. На счету легендарного канадца 1016 голов. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить 20 шайб.

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки. Канадец поздравил россиянина с этим достижением.

Александр Овечкин на матче регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) и ХК «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон), 6 апреля 2025 г. Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости

«Мои поздравления Алексу, его семье и сыновьям. Я счастлив, что мои два сына тоже присутствовали на игре, когда я стал рекордсменом по голам в НХЛ. Они были того же возраста, что и твои сыновья, Александр. Все рекорды должны быть побиты, но я не думал, что рекорд по голам может быть превзойден. Алекс, я хочу быть первым человеком, кто пожмет тебе руку», — сказал Гретцки.

Александр Великий больше всех в НХЛ забил победных голов (140) и шайб в пустые ворота (70). Овечкин чаще всех забрасывал первые шайбы в матчах (153 раза). Нападающий «Вашингтона» идет на первом месте в Национальной хоккейной лиге по голам в овертаймах в играх регулярного чемпионата (27).

Овечкин лидирует в НХЛ по забитым шайбам в большинстве с учетом плей-офф (360), а также в гостевых встречах регулярных чемпионатов (469).

Нападающий проводит 21-й сезон в НХЛ. Он является абсолютным лидером среди российских хоккеистов. На второй позиции находится бывший защитник «Питтсбурга» Сергей Гончар.

Какие еще рекорды в НХЛ может побить Овечкин

На протяжении 19 сезонов в НХЛ капитан «Вашингтона» забивает как минимум 25 голов. В нынешнем регулярном чемпионате Овечкин может повторить рекорд Горди Хоу. Легендарный канадец забрасывал не менее 25 шайб в 20 сезонах. Пока на счету российского форварда 22 гола. У Овечкина есть время до середины апреля.

Нападающий также пытается побить рекорд по количеству сезонов в НХЛ с минимум 50 голами. На данный момент Овечкин делит первое место с Гретцки и Майком Босси. У всех троих по девять таких сезонов. В последний раз Овечкину удалось забросить не менее 50 шайб четыре года назад.

Уэйн Гретцки Фото: imago-images.de/Global Look Press

Александр Великий также может побить рекорд Хоу по голам за сезон для 40-летнего игрока. В сезоне-1968/69 Мистер Хоккей в возрасте 40 лет забил 44 шайбы в 76 матчах за «Детройт». За почти 60 лет никто не смог приблизиться к великому канадцу. Чтобы превзойти Хоу, Овечкину до конца регулярного чемпионата нужно забросить 19 шайб.

По числу хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин занимает четвертую позицию (33). Лидирует Гретцки (50). За карьеру в НХЛ Овечкин провел 182 матча, забив два и более голов. Этот рекорд тоже принадлежит Гретцки (189 встреч).

Овечкин может стать лучшим ассистентом за всю историю «Вашингтона». На данный момент россиянин идет на втором месте с результатом 752 голевые передачи. Клубный рекорд принадлежит бывшему партнеру Овечкина Никласу Бекстрему — 762 ассиста.

Российский нападающий является лучшим среди действующих хоккеистов по количеству силовых приемов (хитов) в НХЛ. Перед началом текущего регулярного чемпионата на счету Овечкина их было 3743. Форвард уступает только Мэтту Мартину (3936) и Кэлу Клаттербаку (4029). В этом сезоне Овечкин выполнил 99 силовых приемов за 60 игр. Чтобы побить рекорд НХЛ, ему нужно сделать менее 200 хитов.

Как «Вашингтон» выступает в текущем регулярном чемпионате НХЛ

В последних шести матчах «Вашингтон» победил пять раз, однако пока команда Овечкина не входит в зону плей-офф. Сейчас «столичные» занимают девятое место в Восточной конференции (нужно занять одно из первых восьми мест), отставая от «Нью-Йорк Айлендерс» на четыре очка. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 15 апреля.

Комментатор, бывший скаут сборной России Сергей Федотов считает, что «Вашингтон» не выйдет в плей-офф. В разговоре с NEWS.ru он отметил высокую конкуренцию в Восточной конференции.

Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

«„Вашингтон“ не попадет в плей-офф. На Востоке страшная мясорубка, давно такого не было. Высочайшая конкуренция. У „Вашингтона“ есть потери среди защитников, вылетел Пьер-Люк Дюбуа. Молодые игроки, на которых сделали ставку в прошлом году, пока не тащат команду. „Вашингтон“ продолжает зарабатывать деньги на Овечкине. У клуба небольшие дальнейшие перспективы, пока он не закончил карьеру. С одной стороны, мы радуемся за Овечкина, с другой — это проблема для „Вашингтона“», — сказал Федотов.

