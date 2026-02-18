Потанин предрек финиш карьеры Овечкина на родине

Хоккеист Александр Овечкин не станет жертвовать возможностью завершить карьеру в России ради погони за тотальным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф, заявил в эфире подкаста «Вне формата» президент «Норникеля» Владимир Потанин. Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги считает, что нападающий предпочтет финиш карьеры в Континентальной хоккейной лиге, начатой в московском «Динамо».

Он начал в московском «Динамо» и, возможно, ему захочется поставить эту точку здесь, дома. Поэтому скажу немного грубовато: Овечкин возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома не променяет на погоню за тысячей шайб, — сказал он.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметился голевой передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз», завершившейся победой хозяев со счетом 4:2. Шайбы в составе столичного клуба забросили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа и дважды Джейкоб Чикран. Для Овечкина этот результативный пас стал 26-м в сезоне, при этом на его счету также 22 заброшенные шайбы в 59 проведенных матчах.

Кроме того, стало известно, что Овечкин организовал семейный отдых в Дубае, разместившись в престижном номере отеля «Бурдж аль-Араб». Стоимость недельного пребывания в люксе с несколькими спальнями и обслуживанием по системе «все включено» достигает примерно 2 млн рублей, а общие траты спортсмена на поездку составили не менее 3 млн рублей.