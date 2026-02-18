Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 16:11

Потанин предрек финиш карьеры Овечкина на родине

Потанин: Овечкин не променяет карьеру в КХЛ на рекорд Гретцки

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хоккеист Александр Овечкин не станет жертвовать возможностью завершить карьеру в России ради погони за тотальным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф, заявил в эфире подкаста «Вне формата» президент «Норникеля» Владимир Потанин. Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги считает, что нападающий предпочтет финиш карьеры в Континентальной хоккейной лиге, начатой в московском «Динамо».

Он начал в московском «Динамо» и, возможно, ему захочется поставить эту точку здесь, дома. Поэтому скажу немного грубовато: Овечкин возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома не променяет на погоню за тысячей шайб, — сказал он.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметился голевой передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз», завершившейся победой хозяев со счетом 4:2. Шайбы в составе столичного клуба забросили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа и дважды Джейкоб Чикран. Для Овечкина этот результативный пас стал 26-м в сезоне, при этом на его счету также 22 заброшенные шайбы в 59 проведенных матчах.

Кроме того, стало известно, что Овечкин организовал семейный отдых в Дубае, разместившись в престижном номере отеля «Бурдж аль-Араб». Стоимость недельного пребывания в люксе с несколькими спальнями и обслуживанием по системе «все включено» достигает примерно 2 млн рублей, а общие траты спортсмена на поездку составили не менее 3 млн рублей.

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
рекорды
хоккей
Владимир Потанин
Норникель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд
Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта
В ОБСЕ раскрыли позиции Евросоюза по урегулированию на Украине
В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году
Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной
Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления
Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной
В столице Армении устроили кровавую баню
Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве
Российская делегация обвинила Европу в накачке Украины оружием
Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области
Залужный рассказал, как СБУ перепутала его штаб со стриптиз-клубом
В ЦСР подвели неожиданные итоги импортозамещения
Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова
Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой
Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова
«Как дублера»: экс-нардеп о перспективах Залужного стать главой Украины
В Краснодаре нашли детей в нечеловеческих условиях проживания
Московские ветеринары спасли крысу с огромной опухолью
Глава ВТБ призвал как можно скорее «обелить» расчеты в криптовалютах
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.