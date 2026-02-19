Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:36

Президент «Норникеля» не захотел судиться с бывшей женой в Лондоне

Суд может запретить экс-супруге миллиардера Потанина судиться с ним в Лондоне

Владимир Потанин Владимир Потанин Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Президент «Норникеля» Владимир Потанин попросил Арбитражный суд Москвы запретить экс-супруге, претендующей на его активы, продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона, заявил РИА Новости собственный источник. По его словам, миллиардер опасается, что английский суд пересмотрит решение Верховного суда РФ, вынесенное еще в 2018 году.

Кроме того, <...> лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая «Норникель», — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению информатора, результатом этого может стать введение новых санкций против компании, что нанесет огромный ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций «Норникеля», а также создаст угрозу безопасности РФ. Заявление Потанина к рассмотрению еще не принято.

Ранее сообщалось, что состояние Потанина с начала года достигло $29,9 млрд (почти 2,3 трлн рублей). Вторую строчку рейтинга самых богатых российских предпринимателей занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, который нарастил капитал до $27,5 млрд (более 2 трлн рублей).

Владимир Потанин
миллиардеры
суды
Норникель
