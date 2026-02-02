Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 09:48

Состояние богатейших россиян увеличилось на $20 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала года увеличилось почти на $20 млрд (более 1,5 трлн рублей), следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Лидером стал один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние выросло на $3,46 млрд и достигло $29,9 млрд (почти 2,3 трлн рублей).

По оценке агентства, за месяц участники списка увеличили свое состояние суммарно на $19,392 млрд. Вторую строчку занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, который нарастил капитал на $1,28 млрд (более 97 млрд рублей) — до $27,5 млрд (более 2 трлн рублей). На третье место поднялся совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на $1,93 млрд (146 млрд рублей) и составило $25,6 млрд (1,9 трлн рублей).

В топ-10 вошли бенефициар НЛМК Владимир Лисин, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Международная организация по борьбе с неравенством Oxfam ранее сообщила, что совокупное состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло на $2,5 трлн (194,8 трлн рублей) и достигло рекордных $18,3 трлн. Темпы роста оказались втрое выше среднего показателя за предыдущие пять лет.

