Потанин заявил, что Россия перестала быть «мировой бензоколонкой»

Россия перестала быть «мировой бензоколонкой», заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, об этом говорит тот факт, что курс рубля сейчас «отвязался» от цены на нефть.

Раньше рубль, курс рубля, очень сильно коррелировал с ценой на нефть. <...> Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной, — сказал он.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что на курс рубля в 2025 году влияют новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства. Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.

До этого Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что укрепление рубля связано прежде всего с падением импорта. По его словам, текущий курс не выгоден ни бюджету, ни российским экспортерам. Глава банка также добавил, что спрос на иностранную валюту снизился повсеместно.