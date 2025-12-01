Костин сделал сенсационное заявление о нынешнем курсе рубля Костин заявил, что нынешний курс рубля не выгоден бюджету и экспортерам

Укрепление рубля связано прежде всего с падением импорта, заявил глава ВТБ Андрей Костин в комментарии Reuters. По его словам, текущий курс не выгоден ни бюджету, ни российским экспортерам.

Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется, и ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, — отметил Костин.

Костин добавил, что спрос на иностранную валюту снизился повсеместно. По его словам, даже граждане перестали накапливать доллары.

Ранее Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 77,7027 рубля на 2 декабря 2025 года. Это на 53 копейки ниже предыдущего показателя. При этом курс евро понизился на 48 копеек, дойдя 90,3438 рубля. Что касается китайского юаня, то курс стал ниже на шесть копеек и составил 10,9581 рубля.

Глава комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ Александр Гриф между тем заявил, что российский рубль в декабре продолжит постепенно слабеть относительно основных валют. По словам эксперта, в начале 2025 года дорогие энергоресурсы и высокое сальдо торгового баланса поддерживали рубль, однако к зиме ситуация изменилась.