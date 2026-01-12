Трамп объяснил свою зацикленность на Гренландии Трамп уверен, что в случае отказа США от Гренландии ее заберут Россия или КНР

Президент США Дональд Трамп высказался о стратегической важности Гренландии. В кратком заявлении для журналистов он заявил, что если Соединенные Штаты не установят контроль над этим островом, то это неизбежно сделают конкуренты в лице России или Китая.

По его словам, эти страны способны опередить Вашингтон в «гренландском» вопросе. Трамп подчеркнул свою решимость не допустить такого сценария, что свидетельствует о включении Гренландии в сферу геополитических интересов его администрации.

Если мы не заберем Гренландию, ее заберут Россия или Китай, и я этого не допущу, — резюмировал он.

Данное заявление продолжает серию высказываний американского президента о возможном приобретении или усилении влияния на автономную территорию Дании. Официальная ответная реакция европейской страны пока не последовала.

Ранее сообщалось, что Германия намерена выдвинуть инициативу по созданию совместной миссии НАТО под названием «Арктический страж», которая будет заниматься мониторингом и обеспечением безопасности в Арктическом регионе, включая Гренландию. Предполагается, что новая миссия будет выстроена по образцу операции «Балтийский страж», запущенной год назад для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море.