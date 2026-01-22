Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии Вэнс: переговоры между США и НАТО о приобретении Гренландии идут хорошо

Переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время своего выступления в штате Огайо. Трансляцию мероприятия вела газета The Hill. По его словам, если глава Белого дома Дональд Трамп относится к тем людям, кто всегда добивается своего.

Переговоры с НАТО идут хорошо. Я верю, что, когда президент решает чего-то добиться в переговорах, он этого добивается, — отметил Вэнс.

Он призвал Данию и другие страны НАТО признать важность такой сделки не только для безопасности США, но и для всего мира. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать прикладывать усилия по установлению контроля над Гренландией, так как считает это необходимым для защиты американского народа, который, добавил он, является главным приоритетом властей США.

Ранее стало известно, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

До этого сообщалось, что Трамп может предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения к США. Численность населения острова составляет около 57 тыс. человек.