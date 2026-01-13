Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 05:07

Раскрыт сценарий захвата Гренландии администрацией Трампа

Foreign Affairs: Трамп может добиться зависимости Гренландии и захватить ее

Гренландия Гренландия Фото: Stefan Huwiler/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа может добиться захвата Гренландии не через военную интервенцию, а путем создания искусственной экономической и политической зависимости острова от Вашингтона, пишет Foreign Affairs. Автор статьи утверждает, что «кампания за суверенитет» на самом деле является кампанией «обхода и поглощения».

Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей. Коренное население перестало определять суверенитет; теперь это сделали цепочки поставок, — указано в публикации.

Вместо прямого силового давления США могут использовать инвестиции, правовые лазейки и дипломатических посредников, чтобы постепенно «американизировать» Гренландию в ближайшие годы. Такой подход, по мнению издания, может создать опасный прецедент в международных отношениях.

Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США и выражал желание видеть остров частью страны. Официальные власти Гренландии категорически отвергали такую возможность.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на давний интерес президента США к покупке Гренландии. Политик предположил развитие событий, которое может лишить Вашингтон возможности расширить свою территорию. Он пошутил, что остров может войти в состав РФ.

Гренландия
США
захват
присоединение
