12 января 2026 в 06:15

Беру готовое тесто и пачку творога: ем треугольники через 20 минут

Быстрый рецепт треугольников из готового теста Быстрый рецепт треугольников из готового теста Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт — спасение, когда хочется свежей выпечки к чаю, а сил на готовку нет. Готовое слоеное или песочное тесто и простая творожная начинка превращаются в элегантные треугольники, которые выглядят как из кондитерской.

Разомните вилкой 200 г творога (лучше не слишком влажного), смешайте с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара и щепоткой ванилина. Раскатайте слоеное или песочное тесто (берите пачку объемом 500 г) в пласт, нарежьте на квадратик размером 10×10 см. На каждый такой кусочек кладите ложку начинки. Потом сложите тесто по диагонали в треугольник, защипните края.

Противень предварительно покройте пергаментом или специальным ковриком для выпечки. Положите на него заготовки. Сверху смажьте их желтком, посыпьте сахаром. Выпекайте 15–18 минут при 200°C до золотистости.

  • Совет: для аромата добавьте в начинку цедру лимона или горсть изюма — это оживит вкус.

Анастасия Фомина
А. Фомина
