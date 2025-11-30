Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров

Классика французской кулинарии — нежные эклеры. Делимся секретом: как их приготовить легко?

Понадобятся всего 4 ингредиента для теста под эклеры — 100 мл воды, 50 г сливочного масла, 70 г муки и 2 яйца. Крем тоже простой: 250 мл молока, 1 яйцо, 50 г сахара и 20 г крахмала. Эклеры выходят ровными, воздушными и с плотной начинкой, как в хорошей кондитерской.

Вскипятите в сотейнике 100 мл воды и растопите в ней 50 г сливочного масла. Добавьте 70 г муки и быстро перемешайте лопаткой, чтобы получилось гладкое заварное тесто. Подержите массу на плите 1 минуту, постоянно помешивая.

Переложите тесто в миску и остудите 5 минут. Введите по одному 2 яйца, каждый раз хорошенько все помешивая.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Отсадите эклеры на противень длинными полосками. Выпекайте 10 минут при 200 градусах, затем уменьшите температуру до 180 градусов и готовьте еще 20 минут.

Для крема смешайте 1 яйцо с 50 г сахара и 20 г крахмала. Влейте 250 мл горячего молока, перемешайте и доведите на плите до загустения. Остудите и наполните эклеры кремом с помощью кондитерского мешка или шприца.

Совет: не открывайте духовку первые 20 минут — эклеры могут опасть.

