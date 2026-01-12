Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 09:19

Экономист раскрыл, что угрожает существованию Европы в нынешнем виде

Экономист Гапоненко: появление новых мировых альянсов несет риски для Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Появление новых мировых альянсов создает риски для существования Евросоюза, пишет ТАСС со ссылкой на доклад доцента РАНХиГС Николая Гапоненко «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026–2030 гг.». Эксперт пояснил, что в условиях создания определенных форматов взаимодействия между США, Россией, Китаем и Индией Евросоюз остается на периферии.

Главным геополитическим риском для европейских элит является не прямое военное противостояние, а стратегическая маргинализация в формирующемся многополярном мире, — отметил эксперт.

Гапоненко отметил, что замкнутые товарные контуры и расчеты в национальных валютах могут ослабить евро и снизить влияние европейских компаний на мировой рынок. Он добавил, что новые альянсы продвигают концепцию миропорядка на основе баланса сил и уважения суверенитета, что противоположно либерально-институциональной модели Европы.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто раскритиковал внешнюю политику Брюсселя и призвал сменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Словацкий лидер убежден, что ЕС не может предложить конструктивных решений в условиях глобальной нестабильности.

Экономист раскрыл, что угрожает существованию Европы в нынешнем виде
