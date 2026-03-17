Тренер предупредил об опасных побочных эффектах жиросжигателей

Прием жиросжигателей может привести к учащенному сердцебиению и повышенной тревожности, заявил NEWS.ru тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, данные пищевые добавки не оказывают положительного эффекта при отсутствии дефицита калорий.

Жиросжигатели — это в основном стимуляция центральной нервной системы через кофеин и подобные вещества. Без дефицита калорий они не сделают вообще ничего, зато могут добавить тахикардию, нервозность и проблемы со сном. Детокс-чаи и «очищение организма» работают максимум как мочегонное или слабительное, вес уходит за счет воды и содержимого кишечника, а не жира. Хондропротекторы в формате БАДов имеют противоречивую доказательную базу, а коллаген, при всей популярности, не работает по принципу «съел — и суставы стали как новые», — предупредил Брабечан.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева заявила, что неправильное хранение БАДов, купленных на маркетплейсах, может быть опасным для здоровья. По ее словам, перед их приемом необходимо обязательно консультироваться с врачом.