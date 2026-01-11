Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:06

Фицо призвал заменить Каллас на посту представителя ЕС

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто раскритиковал внешнюю политику Брюсселя и призвал сменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, передает телеканал ta3. Словацкий лидер убежден, что объединение утратило субъектность и не может предложить конструктивных решений в условиях глобальной нестабильности.

Скажу это первый раз и вслух: <…> мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас, — подчеркнул Фицо.

Политик полагает, что без смены курса ЕС продолжит терять влияние на мировой арене и останется неспособным к своевременным действиям. Основная претензия Братиславы заключается в отсутствии у Евросоюза собственной независимой оценки происходящих в мире событий. Фицо считает, что нынешняя позиция главы европейской дипломатии не позволяет организации эффективно реагировать на масштабные кризисы.

Ранее Каллас не смогла перечислить те 19 стран, на которые якобы нападала Россия. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, она дипломат так и не дала внятный ответ на соответствующий запрос от депутата Европарламента.

Роберт Фицо
Кая Каллас
Евросоюз
дипломаты
Словакия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
В Петербурге сгорела машина экс-лидера ОПГ
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.