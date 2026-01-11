Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто раскритиковал внешнюю политику Брюсселя и призвал сменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, передает телеканал ta3. Словацкий лидер убежден, что объединение утратило субъектность и не может предложить конструктивных решений в условиях глобальной нестабильности.

Скажу это первый раз и вслух: <…> мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас, — подчеркнул Фицо.

Политик полагает, что без смены курса ЕС продолжит терять влияние на мировой арене и останется неспособным к своевременным действиям. Основная претензия Братиславы заключается в отсутствии у Евросоюза собственной независимой оценки происходящих в мире событий. Фицо считает, что нынешняя позиция главы европейской дипломатии не позволяет организации эффективно реагировать на масштабные кризисы.

Ранее Каллас не смогла перечислить те 19 стран, на которые якобы нападала Россия. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, она дипломат так и не дала внятный ответ на соответствующий запрос от депутата Европарламента.